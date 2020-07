Bayern will Flug-, Bahn- und Autoreisende auf Corona testen

Bayern will Flug-, Bahn- und Autoreisende auf das Coronavirus testen. Neben den Teststationen an den Flughäfen werde es auch an den Autobahnen im Bereich Walserberg, Pocking und Kiefersfelden sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg Stationen für freiwillige Coronatests geben, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München.

SN/robert ratzer Auch im Bereich des Grenzüberganges Walserberg will Bayern eine Teststation einrichten.