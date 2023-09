Beben in Marokko - Keine Österreicher verletzt

Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind am späten Freitagabend (Ortszeit) mindestens 632 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150 Verletzte wurden zur Behandlung in Spitäler gebracht. Die meisten Schäden entstanden außerhalb der Städte. Informationen über Betroffene aus Österreich lägen derzeit nicht vor, teilte das Außenministerium der APA am Samstagvormittag mit. Aktuell seien jedoch rund 30 Personen reiseregistriert, hieß es weiter.

Ein Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Rabat sei bereits auf dem Weg in das besonders betroffene Krisengebiet Marrakesch, hieß. Laut Ministerium befinden sich aktuell rund 215 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher in Marokko. "Sie wurden noch in der Nacht per SMS und Email kontaktiert und werden aktuell von der Botschaft durchgerufen", sagte eine Sprecherin. In diesem Zusammenhang verwies das Ministerium auch auf den Bereitschaftsdienst (+43 90115 4411), der rund um die Uhr erreichbar sei. Ob Österreich eine Hilfsmission schickt, sei derzeit noch offen. Die Bundesregierung sei "selbstverständlich bereit, Marokko bestmöglich zu unterstützen", wurde mitgeteilt. Hilfsersuchen sei jedoch noch keines eingelangt. Man sei diesbezüglich in Abstimmung mit den Partnernationen in der EU.

Das Ministerium drückte in diesem Zusammenhang auch seine Betroffenheit über das Beben aus. "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Betroffenen, ihren Familien und den Rettungskräften." Zudem wurde mitgeteilt, dass Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) seine von Sonntag bis Dienstag geplante Reise nach Marokko verschieben werde.

Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude in Städten und auf den Straßen sitzende Menschen. Medienberichten zufolge wurden auch historische Wahrzeichen beschädigt. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, das Beben habe eine Stärke von 6,8 gehabt und sich in einer Tiefe von 18,5 Kilometern gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant ereignet. Das Epizentrum habe im Atlasgebirge gelegen. Das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an. Kurze Zeit später meldete die US-Behörde ein Nachbeben der Stärke 4,9.

Laut Augenzeugenberichten löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten bei Bewohnern Panik aus. Wie die Zeitung "Le Matin" berichtete, war das Beben auch in Rabat und Casablanca zu spüren.