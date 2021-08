Bedeutende Hongkonger Protestgruppe kündigt Auflösung an

Die an den massiven Protesten von 2019 in Hongkong beteiligte Organisation Civil Human Rights Front (Front für Menschenrechte, CHRF) hat ihre Auflösung angekündigt. Das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone lasse ihr keine andere Wahl, teilte die CHRF am Sonntag mit.

SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Civil Human Rights Front hatte sich an Protesten 2019 beteiligt