In China haben die Behörden vor schweren Unwettern mit Sturm und Starkregen in der südlichen Provinz Guangdong und der Insel Hainan gewarnt. Im Südchinesischen Meer werden unter dem Einfluss des Taifuns "Koinu" am Samstag und Sonntag Wellen von bis zu neun Metern erwartet, so die Staatliche Ozeanverwaltung am Samstag (Ortszeit). Sie gab eine orangefarbene Warnstufe, die zweithöchste in einem vierfarbigen Warnsystem, aus.

BILD: SN/APA/AFP/I-HWA CHENG Meterhohe Wellen erwartet