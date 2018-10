Bei Flugunfall in Hessen wurden Mutter und Kinder getötet

Eine Mutter und ihre Kinder sind bei einem Flugunfall am Sonntag in Deutschland ums Leben gekommen. Laut dem Polizeipräsidium Osthessen wurden die Opfer nun identifiziert: Es seien eine 39 Jahre alte Frau, ihr Sohn im Alter von elf Jahren und "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" eine zwölf Jahre alte Tochter. Die Familie stamme aus einem hessischen Landkreis südlich von Fulda.

SN/APA (dpa)/Jörn Perske Das Flugzeug war über die Landepiste hinausgeschossen