Bei Rimini und auf Sizilien brennt wieder der Wald

Einheiten der italienischen Feuerwehr sind seit Montagabend wegen eines Waldbrandes westlich der Adria-Urlauberhochburg Rimini im Einsatz. Das Feuer war in einem Wandergebiet in der Gemeinde Civitella di Romagna ausgebrochen, hieß es am Dienstag. Die Einsatzkräfte brachten zehn Menschen vor den Flammen in Sicherheit. Auf einem Video war dichter Rauch zu sehen, der über dem hügeligen Gebiet lag. Starker Wind fachte die Feuer immer wieder an.

SN/APA/AFP/FEDERICO SCOPPA Immer wieder Feuer - hier bei Massarosa Mitte Juli dieses Jahres