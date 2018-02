Bei Überfall auf Kärntner Raststation eine Million Euro erbeutet

Die beiden Italiener, die am 3. November auf der Wörthersee-Raststation an der Südautobahn (A2) im Bezirk Klagenfurt-Land zwei Landsleute überfallen hatten, haben dabei etwa eine Million Euro in bar erbeutet. Das Geld war von den Opfern, zwei Unternehmern aus Brescia, zuvor bei Banken in Bratislava abgehoben worden, berichtete die Polizei in Brescia. Die Täter und ein Komplize wurden festgenommen.

SN/APA/BARBARA GINDL Bei dem Überfall in Kärnten wurde eine Million Euro in bar erbeutet, wie sich nun herausstellte (Symbolbild).