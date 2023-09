"Bei vielen herrscht noch Schockstarre"

Hilfswerk International versorgt rund 1000 Menschen in Marokko mit den notwendigsten Gütern.

In Marokko stehen viele Menschen nach dem Erdbeben vor dem Nichts. Heinz Wegerer ist Nothilfekoordinator für die österreichische Nachbar-in-Not-Organisation Hilfswerk International. Er ist derzeit in den Bergdörfern unterwegs. Dort fehlt es den Menschen an Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung, Babybedarf oder Hygieneartikeln.

Wie ist die Lage? Heinz Wegerer: In Marrakesch ist die historische Altstadt betroffen, viele Menschen dort haben Angehörige und ihr Zuhause verloren. Fährt man aber in die Dörfer im Atlasgebirge, offenbart sich das Ausmaß der Zerstörung. Es ist schlimm, wenn zuvor in einem solchen Dorf 200 Familien gelebt haben und nun alle Häuser komplett zerstört oder schwer beschädigt sind.

Wie läuft die Nothilfe ab? Bei so großen Krisen liegt die Last der unmittelbaren Hilfe immer bei der lokalen Zivilgesellschaft. Oft sind es Freiwilligenverbände, die spontan helfen. Auch hier kommen ständig Autos oder kleine Lkw an und bringen Hilfsgüter. Hilfswerk International geht es darum, geeignete Partner zu finden, um gemeinsam die Hilfe aufrechtzuerhalten. Lokalen Verbänden geht oft nach wenigen Tagen die Luft aus. Es geht auch darum, sich auf lokaler Ebene abzustimmen, beispielsweise mit den Dorfvorstehern oder örtlichen Behörden, die verantwortlich sind. Wir haben zwei Dörfer ausgewählt, in denen bisher ganz wenig Hilfe angekommen ist, und können rund 100 bis 150 Familien versorgen.

Bringen Sie allen dasselbe? Zum einen sprechen wir mit den Dorfvorstehern, welche Güter am dringendsten benötigt werden, das kann sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise fehlt es in einem Dorf an Decken, das andere ist damit aber gut versorgt. Zum anderen spielt es eine Rolle, welche Güter am lokalen Markt verfügbar sind. Im Moment ist es beispielsweise sehr schwierig, Zelte zu bekommen.

Was beschäftigt die Menschen derzeit am meisten? Das eine ist die Angst vor Nachbeben, erst am Montag gab es eines der Stärke 4. Das ist besonders schlimm, wenn man schon traumatisiert ist. Viele schlafen im Freien und bei ihnen herrscht noch Schockstarre. Einige denken aber schon nach, wie es weitergehen soll. Diese Häuser sind zum Teil seit 100 Jahren dort gestanden, dort haben sich Dorfgemeinschaften gebildet. Jetzt sind ganze Familien ausgelöscht worden. Kann man die Dörfer wiederaufbauen oder wandern die Menschen ab? Das wird in nächster Zeit eine große Frage sein.

Info unter: www.hilfswerk.at