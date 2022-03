Bei Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris Gräber entdeckt

Bei archäologischen Untersuchungen beim Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame in Paris haben Forscher mehrere bisher unbekannte Gräber entdeckt. Die Funde seien von "bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität", erklärte das französische Kulturministerium am Montag. Unter den Gräbern war ein "vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei", in dem mutmaßlich ein "hoher Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert" beigesetzt worden war.

SN/APA/AFP/BERTRAND GUAY Bisher unbekannte Gräber bei Wiederaufbau der Notre Dame entdeckt