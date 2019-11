Beim Kuchenbacken für den Sohn: Mutter von Küchenmaschine erwürgt

Beim Backen eines Geburtstagskuchens für ihren Sohn ist am Sonntag eine Frau in Saint-Etienne (Frankreich) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben verfing sich das Halstuch der 58-Jährigen in einer Küchenmaschine - die Frau wurde erwürgt.

SN/AFP Jede Hilfe kam zu spät (Symbolbild).