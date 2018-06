Beim Start ins Weltall fliegt der Aberglaube mit

Wenn der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch vom Weltraumflughafen in Baikonur zur Raumstation ISS aufbricht, dürfen traditionelle Rituale nicht fehlen. Denn in der russischen Raumfahrt hat auch der Voksglaube seinen festen Platz.

SN/AFP Der deutsche Astronaut Alexander Gerst startet am Mittwoch mit zwei Kollegen zur Raumstation ISS.