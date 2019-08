Belgien entzückt über Geburt seltener Riesenpanda-Babys

Zwei seltene Riesenpanda-Babys sind in Belgien geboren worden. "Hao Hao hat am Donnerstag zwei entzückenden Riesenpandas das Leben geschenkt", teilte der Tierpark Pairi Daiza im Südwesten des Landes am Freitag auf Twitter mit. "Das ist eine fabelhafte Nachricht."

SN/APA (Belga)/HANDOUT Seltene Panda-Geburt in Belgien