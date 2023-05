Belgrader Volksschule: Neun Tote bei Amoklauf

Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium starben acht Schüler und ein Wachmann, nachdem ein Teenager in einem Klassenraum das Feuer eröffnete. Eine Lehrerin und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Sie schwebten zum Teil in Lebensgefahr. Der bewaffnete Bursche, der im Vorfeld eine Todesliste erstellte, wurde am Schulhof festgenommen.

Milan Nedeljkovic, Bürgermeister des zentralen Bezirks Vracar, in dem sich die Schule Wladislaw Ribnikar befindet, sagte, die Ärzte kämpften darum, das Leben der Lehrerin zu retten. In die Universitätsklinik wurden die Frau sowie drei Schüler eingeliefert, weitere drei Schüler kamen in eine Kinderklinik. Nach Worten von Milika Asanin, dem Chef der Universitätsklinik, seien alle Verwundeten unterdessen operiert und am Leben. Die 53-jährige Lehrerin, die Geschichte unterrichtet hatte, ist nach Angaben von Asanin mit einer Bauchwunde und Wunden an beiden Händen davon gekommen. Gesundheitsministerin Danica Grujicic hat bei einer Pressekonferenz den Gesundheitszustand der 53-Jährigen als lebensgefährlich bezeichnet. In der Kinderklinik kämpften Ärzte unterdessen auch um das Leben einer Schülerin, die mit einer schweren Kopfwunde eingeliefert wurde. Ihr Zustand war ebenfalls lebensgefährlich. Milan Milosevic, der Vater einer Schülerin der Volksschule, sagte, seine Tochter sei in der Klasse gewesen, in der die Waffe abgefeuert wurde. "Sie hat es geschafft zu fliehen. (Der Bursche) ... hat zuerst auf den Lehrer geschossen und dann hat er wahllos angefangen zu schießen", sagte Milosevic dem TV-Sender N1. Beamte mit Helmen und kugelsicheren Westen sperrten das Gelände um die Schule ab. "Ich sah Kinder schreiend aus der Schule rennen. Eltern kamen, sie waren in Panik. Später hörte ich drei Schüsse", sagte ein Mädchen, das ein Gymnasium neben der Volksschule besucht, gegenüber dem staatlichen Fernsehen RTS. Bürgermeister Nedeljkovic sagte, der Wachmann der Schule habe sich dem Schützen in den Weg gestellt und damit wahrscheinlich weitere Opfer verhindert. Der Wachmann "wollte die Tragödie verhindern und er war das erste Opfer", sagte Nedeljkovic vor Journalistinnen und Journalisten vor dem Schulgebäude.