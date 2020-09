Bemannte Mondmission der NASA soll 28 Mrd. Dollar kosten

Für die von den USA bis 2024 angestrebte Astronauten-Reise zum Mond braucht die Raumfahrtbehörde NASA in den kommenden fünf Jahren nach eigenen Angaben 28 Milliarden Dollar (24 Milliarden Euro). Allein 16 Milliarden Dollar davon werde voraussichtlich die zu bauende Mondlandefähre kosten, sagte NASA-Chef Jim Bridenstine am Montag. Sollte der US-Kongress bis Weihnachten die erste Tranche in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar bewilligen, könne das Zeitziel 2024 eingehalten werden.

SN/APA (AFP)/LAURENT EMMANUEL Die NASA will am Südpol der Erdtrabanten landen