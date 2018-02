Bereits 17 Tote nach Erdbeben in Taiwan geborgen

Nach dem schweren Erdbeben in der taiwanischen Stadt Hualien ist die Zahl der Toten auf 17 gestiegen. Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens wurden am Freitag die Leichen einer vermissten fünfköpfigen Familie aus der Volksrepublik gefunden. Wie Rettungskräfte zuvor mitgeteilt hatten, zogen sie auch die Leichen eines kanadisches Ehepaars aus den Trümmern des "Yunmen Cuiti Building".

Die Kanadier und die Familie aus China hatten in einem Hotel gewohnt, das in dem schwer beschädigten Komplex untergebracht war. Das Hochhaus war nach dem Beben in der Nacht auf Mittwoch in gefährliche Schieflage geraten, weil die untersten Etagen eingestürzt waren. Das Beben der Stärke 6,0 hatte an der Ostküste große Schäden verursacht. Mehr als 270 Menschen wurden verletzt.

(Apa/Dpa)