Bereits 34 Tote nach Erdrutsch in Kolumbien

Nach einem Erdrutsch in Kolumbien ist die Zahl der Toten auf 34 gestiegen. Bei dem Unglück in einem abgelegenen gebirgigen Gebiet der Gemeinde Pueblo Rico im Nordwesten des Landes seien zudem neun weitere Menschen verletzt worden, erklärte Diana Ramírez von der nationalen Katastrophenschutzbehörde UNGRD am Montag. Zuvor am Montag hatte Präsident Gustavo Petro im Onlinedienst Twitter mitgeteilt, mindestens 27 Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen.