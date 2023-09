Bereits 37 Tote nach Unwettern im Süden Brasiliens

Bei den schweren Unwettern im Süden von Brasilien sind jüngsten Angaben der Behörden zufolge mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person starb im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina. Es gebe große Zerstörung in der betroffenen Region, ganze Gemeinden stünden unter Wasser, sagte der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, am Mittwochabend (Ortszeit). Man müsse mit weiteren Toten rechnen. Zudem werden erneut schwere Regenfälle vorhergesagt.

BILD: SN/APA/RIO GRANDE DO SUL FIRE DEPAR Land unter in Teilen Brasiliens