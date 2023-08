Bereits 80 Tote nach Bränden auf Hawaii geborgen

Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel unter Kontrolle zu bringen, teilte die Regierung des Bezirks Maui am Freitagabend mit. Ein Brandherd nahe einer landeseigenen Tankstation in Kaanapali sei am Abend zu 100 Prozent eingedämmt worden. Hunderte Fahrzeuge hätten dort für Treibstoff angestanden.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Bewohner konnten zu ihren zerstörten Häusern