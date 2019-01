Bereits 89 Tote nach Explosion an Benzinleitung in Mexiko

Die verheerende Explosion einer Benzinleitung in Mexiko hat nach neuen Erkenntnissen 89 Menschen das Leben gekostet. 51 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte der mexikanische Gesundheitsminister Jorge Alcocer am Montag mit. Drei minderjährige Verletzte seien in ein Krankenhaus im US-Staat Texas gebracht worden, das auf Verbrennungen spezialisiert sei.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Verkohlter Boden rund um die Pipeline