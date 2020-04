Bereits mehr als 120.000 Corona-Tote in Europa

Durch die Coronavirus-Pandemie sind in Europa bereits mehr als 120.000 Menschen ums Leben gekommen. Auf dem Kontinent starben 120.140 Menschen, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Samstagnachmittag ergab. Damit bleibt Europa der am schwersten betroffene Kontinent.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Die meisten Todesfälle hat Italien zu beklagen