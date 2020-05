Bereits mehr als 175.000 Todesfälle in Europa

Die Zahl der Corona-Toten in Europa ist auf mehr als 175.000 gestiegen. Mit knapp 2,1 Millionen Infizierten ist Europa weiterhin der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Kontinent, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Donnerstag ergaben.

SN/APA (Archiv/AFP)/TIZIANA FABI