Bereits mehr als 300.000 Infektionen in den USA

In den USA gibt es inzwischen mehr als 300.000 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das ging am Samstagnachmittag (Ortszeit) aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Knapp 8.200 Menschen starben demnach in den USA infolge der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19.

SN/AFP/BRYAN R. SMITH Allein in New York rund 113.000 Infizierte und 3.600 Tote