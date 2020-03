Bereits mehr als 6.000 Coronavirus-Infektionen in Südkorea

Die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 6.000 gestiegen. Am Donnerstag seien 518 weitere Fälle erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Die Gesamtzahl erreichte damit 6.248. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um sieben auf 42.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Soldaten versprühen Desinfektionsmittel auf Südkoreas Straßen