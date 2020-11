Bereits mehr als zwölf Millionen Infektionen in USA

In den USA sind seit dem Beginn der Pandemie bereits mehr als zwölf Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ging am Samstag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Damit nahm die Zahl der bekannten Infektionen innerhalb einer Woche um eine Million zu. Mehr als 255 000 Menschen starben der Universität zufolge bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

SN/APA (AFP/Archiv)/Ethan Miller Die USA sind das Land mit den meisten bestätigten Fällen weltweit