Bergbau-Unglück im Nordwesten Pakistans: Zwölf Tote

In Pakistan sind bei einem Unglück in einem Marmorsteinwerk mindestens zwölf Bergarbeiter gestorben. Geröll stürzte plötzlich auf die Arbeiter in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa und blockierte einen Stollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Immer noch werden weitere eingeschlossene Arbeiter in dem Steinwerk vermutet, nachdem die Toten aus den Trümmern geborgen worden seien.

Quelle: Apa/Dpa