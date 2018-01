Bergsteigerin im Himalaya aus 7.400 Metern Höhe gerettet

Er gilt als einer der gefährlichsten Berge der Welt: Am Nanga Parbat gerieten eine Französin und ein Pole, die den 8.126 Meter hohen Riesen bezwingen wollten, in den vergangenen Tagen in akute Not. In 7.400 Meter Höhe kamen sie nicht mehr weiter - und auch nicht zurück. Sie hingen fest. Polnische Bergsteiger und die pakistanische Armee starteten daraufhin am Samstag eine Rettungsmission.

SN/APA/OLIVER MATTHYS/DPA Schneebedeckte Westseite des Nanga Parbat