Bergung von Buben in Spanien frühestens am Dienstag

Die Bergung des in ein Bohrloch gefallenen kleinen Buben in Spanien kann frühestens am Dienstag erfolgen. Der Schacht, über den Einsatzkräfte sich Zugang zu dem seit bereits acht Tagen vermissten zweijährigen Julen Rosello verschaffen wollen, sei mittlerweile 52 Meter lang, sagte Ingenieur Juan Lopez-Escobar am Montag. Damit fehlten immer noch acht Meter.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Rettungskräfte arbeiten seit Tagen an der Rettung des Buben