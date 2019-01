Bergung von rund 300 Containern in Nordsee begonnen

Mehr als zwei Wochen nach der Havarie des riesigen Containerschiffes MSC Zoe in der Nordsee haben die Bergungsarbeiten von fast 300 Containern begonnen. Das teilte das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft am Freitag in Den Haag mit.

SN/APA (ANP)/REMKO DE WAAL Mehr als 300 Container müssen vom Grund der Nordsee geborgen werden