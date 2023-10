Bergungsarbeiten nach Unfall auf Hamburger Baustelle dauern

Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity am Montag dürfte sich die Bergung des vierten Todesopfers voraussichtlich bis Dienstagabend hinziehen. Einsatzkräfte arbeiteten sich an Seilen hängend mit schwerem Gerät wie Metallsägen zu dem Leichnam des Bauarbeiters vor, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bergungsarbeiten waren schon um 7.30 Uhr fortgesetzt worden.

