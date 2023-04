Bericht aus der türkisch-syrischen Erdbebenregion: Der lange Weg zurück in den Alltag

Vor fast drei Monaten bebte in der türkisch-syrischen Grenzregion die Erde. Es herrscht immer noch Ausnahmezustand.

Dima lächelt. Dabei hat sich das Leben der 13-Jährigen in den frühen Morgenstunden des 6. Februar für immer verändert. Als die Erde in der türkisch-syrischen Grenzregion bebte - ungewöhnlich lang -, stürzte auch das Haus zusammen, in dem die aus Syrien vor dem Krieg geflüchtete Familie lebte. Dimas Mutter starb, ihr Vater Albakar und ihr Bruder Basil schafften es aus den Trümmern. Dima war darunter eingeschlossen. "Wir haben ihre Stimme gehört und angefangen zu graben, mit allem, was wir finden ...