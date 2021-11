Bericht: Russischer Diplomat in Berlin zu Tode gestürzt

Ein russischer Diplomat ist laut einem "Spiegel"-Bericht tot in Berlin aufgefunden worden. Wie das deutsche Magazin am Freitag berichtete, entdeckten Polizeimitarbeiter am Morgen des 19. Oktobers einen leblosen Körper auf dem Gehweg vor einem Gebäude der russischen Botschaft in Berlin-Mitte. Der Mann war offenbar aus einem oberen Stockwerk des Botschaftskomplexes gestürzt. Reanimierungsversuche durch herbeigerufene Rettungskräfte seien erfolglos geblieben.

SN/APA/AFP/Archiv/JOHN MACDOUGALL Die russische Botschaft in Berlin