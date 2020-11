Berlin verlängert Teil-Lockdown - Für Verbot von Skiurlaub

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen verlängert Deutschland den Teil-Lockdown. Bund und Länder seien sich nach stundenlangen Beratungen einig gewesen, dass die derzeitigen Beschränkungen "nach menschlichem Ermessen bis Anfang Jänner gelten müssen", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Zudem will sich Deutschland in der EU dafür einsetzen, den Skitourismus in Europa bis zum 10. Jänner zu verbieten.

SN/APA/AFP/Odd Andersen Merkel sieht bisher nur Teilerfolg