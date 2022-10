Berliner Klima-Aktivisten-Blockade behindert Unfallrettung

Eine Verkehrsblockade von Klima-Aktivisten hat in Berlin nach Angaben der Feuerwehr die Rettung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin massiv verzögert. Die Frau wurde Montag früh in Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischer überrollt. Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Spezialgeräten standen wegen Protesten von Klimademonstranten im Stau und trafen erst verspätet am Unfallort ein.

SN/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH Helfer konnten durch Stau nicht weiter