Berliner kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch

Der 16-jährige Berliner Lars Motza kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch der Rekorde. Damit wird ihm bescheinigt, die größten Füße eines männlichen Teenagers weltweit zu haben. Sein linker Fuß messe 35,05 Zentimeter, der rechte 34,98, berichtete Motza in seinem Heimat-Stadtteil Berlin-Hermsdorf. Er hat Schuhgröße 57 - die es in Deutschland so gar nicht gibt.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Lars Motza steht einer jungen Frau mit Schuhgröße 37 gegenüber