Berliner Parade zum Christopher Street Day gestartet

Eine riesige Berliner Parade zum 41. Christopher Street Day hat am Samstag Tausende Feiernde angezogen. Am Mittag setzte sich ein bunter Tross vom Kudamm Richtung Brandenburger Tor in Bewegung. Konfetti wurde in die Luft geschossen, viele jubelten und schwenkten Regenbogenfahnen.

SN/APA (dpa)/Christoph Schmidt Tausende feiern in Berlin