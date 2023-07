Berliner Techno-Party "Rave the Planet" gestartet

Tausende haben sich zum Start der Techno-Parade "Rave The Planet" in Berlin versammelt. Feuerwehr und Polizei hatten erst kurz zuvor am Samstag erklärt, die "musikalische Demo" könne wie geplant starten. "Die Innenstadt gehört heute den Raverinnen und Ravern", teilte die Polizei schließlich bei Twitter mit. Rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz.

BILD: SN/APA/DPA/JÖRG CARSTENSEN Dr. Motte und 300.000 Raver erwartet