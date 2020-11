Berliner U-Bahnhof im Vollbrand - Großeinsatz der Feuerwehr

In Berlin hat sich ein Feuer bis ins Dach eines U-Bahnhofs ausgebreitet. Der Brand an der Haltestelle Onkel Toms Hütte sei noch nicht unter Kontrolle, es gebe Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Sonntagabend. Zunächst war unklar, wie viele Menschen sich verletzt haben. Eine hohe zweistellige Zahl an Einsatzkräften sei vor Ort. Die Feuerwehr erwarte einen stundenlangen Einsatz bis in die Nacht hinein, sagte der Sprecher.

SN/APA/dpa/Jörg Carstensen Feuer am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in Berlin