Berlusconis Erben drehen Geldhahn zu

20 Frauen verloren ihren Unterhalt in Höhe von jeweils 2500 Euro. Sie warn bei Partys in der Luxusresidenz des Ex-Premiers dabei.

Die Kinder des im Juni verstorbenen italienischen Ex-Premiers Silvio Berlusconi haben die Zahlungen an insgesamt 20 Frauen eingestellt, die seit elf Jahren 2500 Euro monatlich bekommen hatten - als "Ausgleich für erlittene Rufschädigung" wegen deren Teilnahme an den "Bunga-Bunga-Partys" in der Villa des früheren Ministerpräsidenten. Jetzt gehen diese in die Offensive: Alessandra Sorcinelli, eine der Frauen, die ihre Apanage verloren hat, kündigte Klage gegen Berlusconis Erben an.

Nach dem Tod Berlusconis im Alter von 86 Jahren wurden Miet- und Nutzungsverträge für Wohnungen und Häuser gekündigt, in welchen mehrere Frauen auf Kosten Berlusconis wohnen durften. Auch Sorcinelli und ihre Freundin Barbara Guerra erhielten die Aufforderung, ihre Wohnung in Mailand zu räumen, da die Erben Berlusconis den Mietvertrag nicht verlängern wollten.

Die Frauen behaupten indessen, dass die Wohnung "ein Geschenk und Teil einer Entschädigungsvereinbarung nach einer langen Bekanntschaft" mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Regierungspartei Forza Italia sei. Das betonte kürzlich Sorcinelli in einem Interview mit der Mailänder Zeitung "Corriere della Sera". Um diese These zu untermauern, veröffentlichte Guerra die Tonaufnahme eines Telefongesprächs mit Berlusconi aus dem Jahr 2015, in dem er erklärt, dass er das Haus auf ihren Namen überschreiben wolle, sobald ein gegen ihn laufender Prozess wegen Zeugenbestechung zu Ende sei. Die beiden Frauen beschuldigten Berlusconis Erben, dessen Willen zu ignorieren. Die Zahlungen an die 20 Frauen summierten sich Medienberichten zufolge auf elf Millionen Euro.

Mailänder Staatsanwälte hatten Berlusconi aber vorgeworfen, den Frauen "Monatsgehälter" für ihr Schweigen über ausschweifende Abende in seiner Residenz zu zahlen. Berlusconi zahlte einigen der Frauen auch die Miete. Berlusconis Anwälte hatten die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Ihr Mandant sei lediglich freigiebig gegenüber Frauen, deren Ruf wegen der Ruby-Affäre schwer geschädigt worden sei. Vergangenen Februar wurde Berlusconi vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen.

Es ist indessen nicht die erste Sparungsmaßnahme, die Berlusconis Kinder in Angriff nehmen. Mitte Oktober war bekannt geworden, dass die Erben eine Kunstsammlung loswerden wollten, die aus rund 25.000 Bilder und Statuen besteht. Die Sammlung war in einer 4500 m² großen Halle aufbewahrt, für die die Familie jährlich 80.000 Euro Miete zahlte. Der Kunstwert ist dagegen gering. Neben Landschaftsmalereien, umfasst sie auch auch Bilder nackter Frauen und Gemälde der Gottesmutter. Viele Stücke solle Berlusconi bei Shopping-Fernsehkanälen erworben haben.

"La Repubblica" zufolge soll Berlusconi 20 Millionen Euro für Kunst ausgegeben, aber mehr auf Menge als auf Qualität gesetzt haben. Dem italienischen Kultur-Staatssekretär Vittorio Sgarbi (Forza Italia) zufolge seien von den 25.000 Gemälden "nur sechs oder sieben wirklich interessant".