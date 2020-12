Berühmtes Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico eingestürzt

Das aus dem James-Bond-Film "GoldenEye" bekannte Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico ist eingestürzt. Die an Stahlseilen über einem riesigen Parabolspiegel befestigte Vorrichtung brach am Dienstag plötzlich ein, wie die US-Wissenschaftsbehörde National Science Foundation mitteilte. "Wir können bestätigen, dass die Plattform unerwartet eingestürzt ist und dass keine Berichte über Verletzte vorliegen", sagte ein Sprecher über das einst größte Radioteleskop der Welt.

SN/APA (AFP)/RICARDO ARDUENGO Bekannt ist das Radioteleskop aus einem James-Bond-Film