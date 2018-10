Berufsschüler lief Amok und tötete 20 Menschen

Mehr als 40 Personen wurden in einer Schule auf der Halbinsel Krim verletzt, als ein 18-Jähriger um sich schoss. Die Behörden gingen anfangs von einem Terroranschlag aus.

Die Explosion sei entweder in der Kantine oder in der Aula ausgelöst worden, sagte ein Student dem Nachrichtenportal RBK. "Im Hof wurde geschossen, es gab sehr viele Verletzte, sehr viele Bekannte kamen um. Wir hörten die Salven einer Maschinenpistole, begannen zu laufen, alle gerieten in Panik, es gab Tote." Eine Studentin berichtete der Agentur RIA Nowosti, es habe erst eine Explosion im Erdgeschoß, dann in der ersten Etage gegeben, danach habe jemand das Feuer auf die Studenten eröffnet. "Ich rannte und sah, wie die Burschen einfach umfielen", sagte ihre Mitschülerin. "Überall war Blut." Bei einem Amoklauf kamen Mittwochmittag im Polytechnischen Kolleg der Hafenstadt Kertsch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim 20 Menschen ums Leben. Unter den Opfern waren vor allem Jugendliche, die dort zur Schule gingen. Mehr als 40 Personen sollen verletzt worden sein.

Das russische Ermittlungskomitee ging zu Beginn von einem Terrorakt aus, eröffnete aber dann ein Verfahren wegen Mordes an mehreren Personen. Sergej Aksjonow, der Chef der Krim-Verwaltung, sprach von einer "kolossalen Tragödie". Nach seinen Informationen ist ein Einzeltäter namens Wladislaw Rosljakow dafür verantwortlich. Der 18-Jährige besuchte eine vierte Klasse in der Berufsschule. Seine Leiche wurde später in der Bibliothek der Schule gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass er Selbstmord beging. Zuvor schoss er um sich und soll in der Schule eine mit Metallteilen gespickte Bombe gezündet haben. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen den Verdächtigen zeigen, wie er mit einem Gewehr bewaffnet das Schulgebäude betritt.

Auch Schuldirektorin Olga Grebennikowa sprach davon, dass vor der Explosion im Gebäude geschossen worden sei. Sie hatte die Schule kurz vor dem Vorfall verlassen. Im Internet kursierte ein Video, wie die erschütterte Frau dem Bildungsministerium der Krim telefonisch Bericht erstattet.

Ein Bekannter des mutmaßlichen Amokläufers sagte gegenüber Medien, der 18-Jährige habe das Technikum wegen der aggressiven Lehrer sehr gehasst. Er habe auch angedeutet, dass er sich rächen werde. Nach Angaben von Radio Echo Moskwy soll der mutmaßliche Täter erst im Oktober einen Waffenschein erhalten haben.

Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Amoklauf als "tragisches Ereignis". Alle möglichen Motive und Tatversionen würden geprüft. Außerdem tue man alles für eine schnelle Genesung der Verletzten. Wladimir Konstantinow, Vorsitzender des Regionalparlaments, kündigte an, man werde den Familien der Todesopfer voraussichtlich je eine Million Rubel (knapp 15.000 Euro) Entschädigung aus der föderalen Staatskasse sowie aus dem Haushalt der Krim zahlen. Auf der Halbinsel wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen. Der staatliche Fernsehsender Perwi Kanal strich am Abend mehrere Unterhaltungsshows aus seinem Programm.

Kertsch liegt ganz im Osten der Halbinsel. Von dort führen eine Fährverbindung und seit heuer auch eine Brücke auf das russische Festland.

Quelle: SN