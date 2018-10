Berufsschüler lief Amok und tötete mindestens 19 Menschen

Mehr als 40 Personen wurden in einer Schule auf der Halbinsel Krim verletzt, als ein 18-Jähriger um sich schoss. Die Behörden gingen anfangs von einem Terroranschlag aus.

Die Explosion sei entweder in der Kantine oder in der Aula ausgelöst worden, sagte ein Student dem Nachrichtenportal RBK. "Im Hof wurde geschossen, es gab sehr viele Verletzte, sehr viele Bekannte kamen um. Wir hörten die Salven einer Maschinenpistole, begannen zu laufen, alle gerieten in Panik, es gab Tote." Eine Studentin berichtete der Agentur RIA Nowosti, es habe erst eine Explosion im Erdgeschoß, dann in der ersten Etage gegeben, danach habe jemand das Feuer auf die Studenten eröffnet. "Ich rannte und sah, wie die Burschen einfach umfielen", sagte ihre Mitschülerin. "Überall war Blut." Bei einem Amoklauf kamen Mittwochmittag im Polytechnischen Kolleg der Hafenstadt Kertsch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mindestens 19 Menschen ums Leben. Unter den Opfern waren vor allem Jugendliche, die dort zur Schule gingen. Mehr als 40 Personen sollen verletzt worden sein.