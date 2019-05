Berufungsverhandlung im A4-Prozess ab 6. Juni in Szeged

Im Fall der 71 in einem Kühl-Lkw erstickten Flüchtlinge wird ab dem 6. Juni in zweiter Instanz am Tafelgericht in der südungarischen Stadt Szeged verhandelt. Verteidiger und Staatsanwaltschaft sind nach dem Ersturteil am Gericht in Kecskemet in Berufung gegangen. Jetzt muss sich das höherinstanzliches Gericht in Szeged mit dem Fall beschäftigen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ 71 Flüchtlinge erstickten in dem Lkw