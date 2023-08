Beschädigter Frachter auf dem Weg zum Hafen

Ein Ende des Dramas um den schwer beschädigten Autofrachter vor der niederländischen Küste ist in Sicht. Die "Fremantle Highway" ist seit Donnerstag früh gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers unterwegs zum sicheren Hafen in Eemshaven. Die Lage an Bord ist nach Einschätzung der Experten stabil genug für den Transport. Das Schiff sei intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde am Donnerstag. Aber das Risiko bestehe, dass Flammen wieder aufloderten.

BILD: SN/APA/NETHERLANDS COASTGUARDS/HAND Der schwer beschädigte Autofrachter ist zum sicheren Hafen unterwegs