Bestand von Haien und Rochen seit 1970 extrem gesunken

Die Zahl der Haie und Rochen in den Weltmeeren ist Wissenschaftern zufolge in den vergangenen 50 Jahren um mehr als 70 Prozent gesunken. Seit 1970 habe die Zahl dieser Tiere in den Ozeanen um 71 Prozent abgenommen, schreiben Forscher um Nathan Pacoureau von der Simon Fraser University im kanadischen Burnaby in einer am Mittwoch im Fachjournal "Nature" veröffentlichten Studie.

SN/APA (AFP)/MICHELE SPATARI Rückgang von 70 Prozent innerhalb von 50 Jahren