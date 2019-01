Betreiber sieht Fortschritte in Atomruine von Fukushima

Fast acht Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima haben sich die Bedingungen für die Tausenden Arbeiter in der Atomruine nach Angaben des Betreiberkonzerns Tepco deutlich verbessert. In 96 Prozent der havarierten Anlage könnte man sich ohne Strahlenschutzkleidung bewegen, erklärte Tepco-Sprecher Kenji Abe am Donnerstag bei einem Ortstermin.

SN/APA (Archiv/AFP)/KIMIMASA MAYAMA Verbesserte Arbeitsbedingungen in Atomruine von Fukushima