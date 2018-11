Betrüger gaben sich als Polizisten aus

In Heidelberg wird ein Fall mit einer hohen Schadenssumme verhandelt. Die Täter agieren mit unterschiedlichen Maschen.

Zwei angebliche Oberkommissare versetzten eine 64-jährige Frau aus Sinsheim in Baden-Württemberg am Telefon derart in Angst und Schrecken, dass sie einem Boten Schmuck, Münzen, Bargeld und einen Fahrzeugbrief im Gesamtwert von rund 300.000 Euro aushändigte. Vor dem Landgericht Heidelberg schilderte die Frau am Mittwoch, wie sie im Februar von den falschen Beamten wegen eines angeblich bevorstehenden Einbruchs manipuliert worden sei, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Angeklagt ist ein 30-jähriger Mann, der als sogenannter Läufer die Beute bei dem Opfer "beschlagnahmt" haben soll. Er bestreitet die Tat. Ein Urteil soll am 22. November fallen.