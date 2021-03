Betrüger stahlen Geschäftsmann Bitcoin-Codes um mehr als eine halbe Million Euro

Ein Unternehmer aus Bayern suchte Investoren für Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Dabei stieß er auf raffinierte Betrüger, sie sehr seriös und gewandt auftraten. Letztlich wurden er aber um mehr als 500.000 Euro geschädigt. Die Polizei im Landkreis Mühldorf am Inn und die Staatsanwaltschaft Traunstein suchen nun nach vier Mitgliedern einer international agierenden Bande.

Ein Geschäftsmann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn wurde Opfer einer international agierenden Betrügerbande. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim am Dienstag berichtete, knöpften ihm unbekannte Täter mehr als eine halbe Million Euro ab, die er in die digitale Währung Bitcoin investiert hatte. Das Opfer hatte nach Investoren im Bereich erneuerbare Energien gesucht und war 2020 im Internet auf die Tätergruppe gestoßen.

"Diese professionellen Täter verwenden falsche Identitäten. Sie wollen Vertrauen aufbauen und riskieren dafür sogar persönliche ...