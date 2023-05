Betrugsmasche Schockanruf: Strenge Strafen in Bayern

Mit Freiheitsstrafen von teilweise mehr als zehn Jahren ging das Landgericht Traunstein streng gegen Betrüger nach Schockanrufen vor. Der deutsche Bundesgerichtshof bestätigte diese Linie.

Die Betrugsmasche ist seit Jahren bekannt und trotzdem funktioniert sie noch sehr häufig: Am Telefon gaukeln die Täter vorwiegend älteren Opfern vor, jemand aus deren Verwandtschaft habe einen Verkehrsunfall verschuldet und daher müssten sie schnell große Summen in bar oder durch Wertgegenstände bereitstellen, damit die Tochter/der Sohn/der Neffe/die Nichte nicht in Untersuchungshaft müsse. Diese Schockanrufe werden von kriminellen Banden, die meist aus dem Ausland gesteuert werden, organisiert. Bei den eingeschüchterten Opfern wird in kurzer Zeit die Abholung von Geld oder ...