Betrunkenen Piloten aus dem Cockpit geholt

Man möchte sich nicht ausmalen, wie oft Ähnliches vorkommt: Ein 49-jähriger Pilot der British Airways, der eine Boeing 777 nach Mauritius fliegen sollte, war sturzbetrunken.

Zum Glück bemerkten seine Kollegen den Zustand des Mannes an seinem Geruch und alarmierten die Polizei. Die holte den Piloten auf dem Londoner Flughafen Gatwick aus dem Cockpit der Passagiermaschine, ehe sie zu dem elf Stunden langen Flug starten konnte. Erst am Tag danach wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Fluggesellschaft gab an, den Vorfall sehr ernst zu nehmen, und entschuldigte sich. Die Maschine startete mit zweistündiger Verspätung.

(SN)