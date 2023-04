Betrunkener fuhr mit Pkw in Norwegen in Passanten

In der norwegischen Kleinstadt Steinkjer hat ein Mann mit einem Auto mehrere Menschen verletzt. Der Tatverdächtige - ein Mann zwischen 30 und 40 - war in der Nacht zum Ostersonntag mit seinem Fahrzeug auf einen Gehsteig gefahren, wie der Sender NRK berichtete. Ein Mann zwischen 20 und 30 starb danach im Krankenhaus laut Polizei an seinen Verletzungen, zwei weitere Menschen trugen leichtere Verletzungen davon.

Die norwegische Justizministerin Emilie Enger Mehl beschrieb den Vorfall als "tragisch" und sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Der Tatverdächtige soll zum Zeitpunkt nach Angaben der Ermittler unter starkem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Unklar war zunächst, ob er absichtlich in Richtung der Passanten gefahren war oder ob es sich um einen Unfall gehandelt hat. Die Polizei ging zunächst von Absicht aus, die Anwältin des kurz nach der Tat festgenommenen Verdächtigen sagte jedoch dem Sender NRK, ihr Mandant habe kein ausreichendes Verständnis über die Geschehnisse und müsse vor der geplanten Befragung untersucht werden. Der Mann war der Polizei bereits vorher bekannt. Zunächst wurde der Verdächtige in ein Krankenhaus gebracht und dort bewacht. Er sei sehr betrunken und könne vorerst nicht befragt werden, hieß es am Sonntagvormittag von der Polizei. Wegen der unklaren Hintergründe der Tat ordnete diese landesweit vorübergehend besondere Sicherheitsmaßnahmen an. Notizblock Internet [1] Bericht des Senders NRK [2] Mitteilung der Polizei Orte [Steinkjer](Steinkjer, Norwegen) Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt Kontakte Autorin: Larissa Schwedes (London), +44 20723 32888, <[3] schwedes.larissa@dpa.com > Redaktion: Gregor Tholl (Berlin), +49 30 2852 32292, <[4] Panorama@dpa.com > dpa swe xx n1 gth 1. http://dpaq.de/rVzGT 2. http://dpaq.de/Rtu8B 3. mailto:schwedes.larissa@dpa.com 4. mailto:Panorama@dpa.com 091439 Apr 23